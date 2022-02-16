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Глава рязанского минздрава рассказал, что может остановить отток медработников в регионе
Андрей Прилуцкий отметил, что пока мер поддержки медиков недостаточно.

Отток медработников в регионе смогут остановить повышение уровня зарплат. Об этом рассказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий на заседании облдумы 16 февраля, пишет «Вид Сбоку».

Он отметил, что отток медработников может продолжаться, пока уровень зарплаты в Рязанской области не сравнится с московской.

Андрей Прилуцкий отметил, что пока мер поддержки медиков недостаточно.

«Наверное, пока мы реально не сравняем заработную плату наших медицинских работников с соседней Московской областью, то, к сожалению, отток медицинских работников может продолжаться», - сказал глава регионального минздрава.