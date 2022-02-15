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«Яндекс» отказался от счетчиков уполномоченного Роскомнадзором измерителя
Компания самостоятельно будет передавать уполномоченному измерителю Рунета обезличенную информацию об аудитории своих сервисов.

«Яндекс» отказался ставить на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщило РБК со ссылкой на представителя компании.

Компания самостоятельно будет передавать уполномоченному измерителю Рунета обезличенную информацию об аудитории своих сервисов. Как отметили представители «Яндекса», такой подход «позволит соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований».