ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19
Изучением происхождения болезни занимается научно-консультативная группа по новым опасным патогенам, которую сформировала ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели озвучит итоги происхождения коронавируса. Об этом во вторник, 15 февраля, на брифинге заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге,
Изучением происхождения болезни занимается научно-консультативная группа по новым опасным патогенам, которую сформировала ВОЗ.
Уточняется, что группа собиралась по этому вопросу семь раз. В ближайшие недели ВОЗ ждет результаты или рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.