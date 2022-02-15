ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

Изучением происхождения болезни занимается научно-консультативная группа по новым опасным патогенам, которую сформировала ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели озвучит итоги происхождения коронавируса. Об этом во вторник, 15 февраля, на брифинге заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщили РИА Новости.

Изучением происхождения болезни занимается научно-консультативная группа по новым опасным патогенам, которую сформировала ВОЗ.

Уточняется, что группа собиралась по этому вопросу семь раз. В ближайшие недели ВОЗ ждет результаты или рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.