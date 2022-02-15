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Вирусологи спрогнозировали конец пятой волны коронавируса
Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад.

В России пятая волна коронавируса, связанная со штаммом «омикрон», может продлиться до апреля. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна.

По его словам, с первых чисел февраля страна находится в «обстановке пика».

«Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдет. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно», — сказал он.

Альштейн заявил, что во второй части февраля, марте и апреле ожидается падение пика.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что пятая волна пройдет быстрее.

«Осторожно сделаю прогноз, что еще месяц. Надеюсь, что будет побыстрее», — сообщил он.

Скулачев объяснил, что в других странах «омикрон» вызвал резкий пик, а затем пошел на спад, но «сохранялся довольно долгий хвост».

Специалист привел в пример Великобританию, которая первая попала под «омикрон». Он отметил, что в стране снизилось число заболевших.

«В общем, получается, что можно надеяться, что от „Омикрона“ волна идет быстрее, чем от других вариантов», — добавил Максим Скулачев.