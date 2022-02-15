Вирусологи спрогнозировали конец пятой волны коронавируса

В России пятая волна коронавируса, связанная со штаммом «омикрон», может продлиться до апреля. Об этом сообщил
По его словам, с первых чисел февраля страна находится в «обстановке пика».
«Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдет. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно», — сказал он.
Альштейн заявил, что во второй части февраля, марте и апреле ожидается падение пика.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что пятая волна пройдет быстрее.
«Осторожно сделаю прогноз, что еще месяц. Надеюсь, что будет побыстрее», — сообщил он.
Скулачев объяснил, что в других странах «омикрон» вызвал резкий пик, а затем пошел на спад, но «сохранялся довольно долгий хвост».
Специалист привел в пример Великобританию, которая первая попала под «омикрон». Он отметил, что в стране снизилось число заболевших.
«В общем, получается, что можно надеяться, что от „Омикрона“ волна идет быстрее, чем от других вариантов», — добавил Максим Скулачев.