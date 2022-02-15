В Воронеже офицера осудили условно за суицид бойца после избиения

Пьяный капитан обвинил срочника в краже двух ящиков водки и избил его. После солдата нашли мертвым в одной из палаток полигона.

В Воронеже офицера осудили условно за суицид бойца после избиения. Об этом во вторник, 15 февраля, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил в своем telegram-канале.

Трагедия произошла в феврале 2019 года. Тогда капитан Дмитрий Прохоров выпивал на территории полигона «Погоново». В какой-то момент он заметил пропажу из его машины двух ящиков с водкой и поднял спавшего рядом 19-летнего рядового Степана Цымбала. Он приказал ему вернуть пропажу, а парень, не имевший отношения к исчезновению спиртного, предложил денег взамен. Прохоров отказался.

Позже солдата нашли мертвым в одной из палаток полигона. Криминалисты определили, что так он покончил с собой, но следователи предположили, что срочника могло толкнуть на такой шаг поведение командира.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». Суд назначил Прохорову четыре года условного срока, несмотря на то, что прокуратура запросила семь лет колонии.

Суд счел недоказанным, что капитан применял насилие в отношении срочника, повлекшее тяжкие последствия, и учел явку с повинной как смягчающее обстоятельство.

Адвокат потерпевшей стороны намерен обжаловать приговор.