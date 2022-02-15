В Рязанской области зарегистрировали 1 553 новых случаев коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 86 630 человек.

В Рязанской области зарегистрировали 1 553 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 86 630 человек. Госпитализировано за сутки 160 рязанцев. Выздоровели 1 218 человек, всего — 63 944. Умерли за сутки пять человек, всего — 2 954.

В России за сутки коронавирусом заразились 166 631 человек, всего с начала пандемии — 14 480 596. Госпитализировали за сутки 21 833 человека. Выздоровели за сутки 137 881 человек, всего — 11 470 925. Умерли за сутки 704 человека, всего — 341 635.