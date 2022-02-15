В Рязанской области в ночь на 16 февраля похолодает до -11 градусов
Днем в среду будет -3, +2 градуса. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.
В Рязанской области в ночь на 16 февраля похолодает до -11 градусов. Прогноз погоды
В среду, 16 февраля, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Сохранится гололедица.
Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области -11, -6 градусов, днем -3, +2 градуса.