В Рязанской области осудят закладчика

Рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязанской области осудят закладчика. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2021 года житель Рязанского района вступил в преступную группу, которая занималась распространением мефедрона через закладки. Рязанец должен был получать оптовые партии вещества и в дальнейшем размещать тайники с наркотиком на территории Рязанской области.

В январе 2022 года мужчину задержали.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет»). Рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы направили в суд.