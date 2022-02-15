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В рязанских Борках 16 февраля без воды останутся 162 дома
Воды не будет с 9:00 до 13:00.

В рязанских Борках отключат холодную воду. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-служба «Водоканала».

Воду отключат в среду, 16 февраля, с 9:00 до 13:00. В зону отключения попадут следующие дома:

  • 11-й район, дома №№ 10, 100, 101, 101а, 101б, 102, 103, 103а, 104, 106, 107, 108, 109, 10б, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 118, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19 корпус 1, 19, 2, 20, 21, 22 корпус 2, 22, 23, 24 корпус 1, 25, 26, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 38а, 39а, 3а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51 корпус 1, 52, 53, 55, 56, 57 корпус 1, 57 корпус 2, 57, 58, 59, 59а, 5а, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68а, 69, 7 корпус 1, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79 корпус 1, 79, 8, 80, 81, 82, 83 корпус 1, 83, 84, 85, 86а, 88, 89, 9, 90, 92, 93 корпус 1, 93, 94, 95, 97, 98а, 99;
  • 12-й район, дома №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 корпус 1, 50, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.