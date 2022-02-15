В Рязани стая бродячих собак разодрала двух кошек

Инцидент произошел около кардиодиспансера.

В Рязани стая бродячих собак разодрала двух кошек около кардиодиспансера. Об этом сообщил очевидец в соцсети.

Инцидент произошел около 3 часов ночи во вторник, 15 февраля.

«Пока прибежали с палками, спасать было не кого! Это просто ужас! Днем они спокойно бегают по улицам, летом жили на детской площадке на улице Черновицкой», — говорится в сообщении.

По словам автора сообщения, трое из пяти собак — это мать и ее повзрослевшие дети. У двух из них есть клипсы, но одна с клипсой беременная.

«Зрелище ужасное! Сегодня кошки, а завтра дети? Звонили в отлов ранее, сказали по возможности выследить их логово, тогда приедут», — отметила очевидец.