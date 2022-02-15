В Рязани рецидивист украл сотовый телефон из пункта приема вторсырья

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани рецидивист украл сотовый телефон из пункта приема вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились сотрудники пункта приема вторсырья и рассказали, что у них украли сотовый телефон. Полицейские со слов работников составили портрет злоумышленника и разослали ориентировку на розыск другим подразделениям.

Похожего мужчину остановили на улице Зубковой. Выяснилось, что ранее судимый 27-летний житель Шилова причастен к краже из пункта вторсырья.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.