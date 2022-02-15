В Рязани 34-летний мужчина разгромил квартиру молотком, угрожая матери убийством

Инцидент произошел в одном из домов на Московском шоссе.

Рязанские полицейские предотвратили семейный конфликт. Подробности во вторник, 15 февраля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из домов на Московском шоссе. В полицию позвонил 36-летний мужчина и рассказал, что его брат грозится убить мать молотком. Прибывшие полицейские увидели, что дебошир успел повредить мебель и стены квартиры.

Выяснилось, что ранее судимый 34-летний рязанец поссорился с матерью. Словесно решить конфликт не удалось, и мужчина схватился за молоток, угрожая родительнице убийством. Попытки усмирить дебошира не увенчались успехом, и тогда старший брат вызвал полицейских. Полицейские предотвратили семейный конфликт и изъяли у рязанца молоток.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.