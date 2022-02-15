В России на 18% подорожало оформление завещания у нотариуса

Рост цены произошел из-за «заморозки» стоимости во время пандемии.

В России на 18% подорожало оформление завещания у нотариуса. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что рост цены произошел из-за «заморозки» стоимости во время пандемии. Данные привели в среднем по стране.

Также сообщается, что оформление доверенности подорожало на 5,2%, а устная консультация юриста по семейным вопросам — на 2,2%.

При этом отмечается, что рост тарифов оказался неравномерным. В 23 регионах цены не изменились, а в Томской области и Якутии услуга подорожала примерно на 80% соответственно. В 13 регионах России цены на услугу выросли на более чем 40%.