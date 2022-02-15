В обязанности и запреты для рязанцев при режиме повышенной готовности внесли изменения

Правила поведения включают в себя обязанности и запреты на время пандемии. В новой редакции документа рязанцам разрешается посещать общественные места без медицинских перчаток.

В правила поведения во время режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Рязанской области внесли изменения. Соответствующее постановление губернатора официально опубликовали в понедельник, 14 февраля.

Правила поведения включают в себя обязанности и запреты на время пандемии. В новой редакции документа рязанцам разрешается посещать общественные места без медицинских перчаток.

Ранее аналогичные изменения внесли в распоряжение о повышенной готовности в регионе.