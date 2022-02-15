В Москве подросток умер от сердечного препарата, который принес его друг

Один из студентов колледжа принимал таблетки по рецепту Четверо его друзей решили попробовать, что будет, если лекарство принять здоровому человеку.

В Москве подросток умер от сердечного препарата, который принес его друг. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в политехническом колледже № 8 на улице Приорова. Один из студентов принимал таблетки по рецепту, а четверо его друзей решили попробовать, что будет, если лекарство принять здоровому человеку.

На занятии им стало плохо, преподаватель вызвал скорую помощь. Одного ученика спасти не удалось — 16-летний мальчик умер от резко развившейся острой сердечной недостаточности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.