В Москве нашли тело замерзшего насмерть мужчины, который пролежал в машине около месяца
Машина простояла на стоянке промзоны около двух лет.
В Москве нашли тело замерзшего насмерть мужчины, который пролежал в машине около месяца. Об этом
Обледеневший труп неизвестного нашел дворник промзоны на юго-востоке столицы в понедельник, 14 февраля.
Дворник рассказал, что машина простояла на стоянке около двух лет.
Эксперты сообщили, что смерть мужчины не носит криминальных характер. Он умер около месяца назад от переохлаждения.