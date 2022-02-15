В Москве нашли тело замерзшего насмерть мужчины, который пролежал в машине около месяца

Машина простояла на стоянке промзоны около двух лет.

В Москве нашли тело замерзшего насмерть мужчины, который пролежал в машине около месяца. Об этом пишет РЕН ТВ .

Обледеневший труп неизвестного нашел дворник промзоны на юго-востоке столицы в понедельник, 14 февраля.

Дворник рассказал, что машина простояла на стоянке около двух лет.

Эксперты сообщили, что смерть мужчины не носит криминальных характер. Он умер около месяца назад от переохлаждения.