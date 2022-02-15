В Магаданской области детей завалило снегом и льдом

На детей в возрасте 11 и 9 лет обвалился снег и лед с водонапорной башни и бани, когда те играли и рыли себе убежища.

В Магаданской области детей завалило снегом и льдом. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пожарно-спасательный центр региона.

Инцидент произошел в селе Клепка. На детей в возрасте 11 и 9 лет обвалился снег и лед с водонапорной башни и бани, когда те играли и рыли себе убежища.

Спасатели и волонтеры вытащили их из-под завалов снега и льда. У них диагностировали переохлаждение.

Детей передали родителям, а затем на машине скорой помощи отправили в Магадан.

«Фельдшер осуществил осмотр детей и поставил предварительный диагноз — общее переохлаждение. Затем дети были доставлены в Магаданскую областную больницу», — добавили спасатели.