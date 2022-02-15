В Магаданской области детей завалило снегом и льдом
На детей в возрасте 11 и 9 лет обвалился снег и лед с водонапорной башни и бани, когда те играли и рыли себе убежища.
В Магаданской области детей завалило снегом и льдом. Об этом во вторник, 15 февраля,
Инцидент произошел в селе Клепка. На детей в возрасте 11 и 9 лет обвалился снег и лед с водонапорной башни и бани, когда те играли и рыли себе убежища.
Спасатели и волонтеры вытащили их из-под завалов снега и льда. У них диагностировали переохлаждение.
Детей передали родителям, а затем на машине скорой помощи отправили в Магадан.
«Фельдшер осуществил осмотр детей и поставил предварительный диагноз — общее переохлаждение. Затем дети были доставлены в Магаданскую областную больницу», — добавили спасатели.