В Краснодарском крае мужчина забил семейную пару лопатой

Подозреваемый пытался вывезти тела погибших за пределы поселка. О произошедшем он сообщил местному жителю, который вызвал правоохранителей.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 14 января в одном из домов на улице Кирова в поселке Кубанском Новопокровского района. Сожители были в гостях у знакомого, где выпивали. У гостя и хозяина возник конфликт. Мужчина стал оскорблять подозреваемого. Последний ударил его не менее пяти раз лопатой по голове. Пострадавший скончался. Той же лопатой он забил сожительницу мужчины, которая стала свидетелем произошедшего.

Подозреваемый пытался вывезти тела погибших за пределы поселка. О произошедшем он сообщил местному жителю, который вызвал правоохранителей.

Мужчину задержали, с ним работает следователь. Решается вопрос о его заключении под стражу. Назначены экспертизы.

Расследование продолжается.