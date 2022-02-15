В Иванове девочка погибла в ванной из-за удара током

В СУ СКР по Ивановской области сообщили, что ребенок скончался от полученной электротравмы.

В Иванове девочка погибла в ванной из-за удара током. Об этом пишет « МК ».

По предварительной версии, во время купания она уронила в воду телефон, который был подключен к сети. В квартире выбило пробки. В ванную стал стучаться старший брат девочки, но сестра не ответила ему. Он выломал дверь, но спасти девочку не удалось.

В СУ СКР по Ивановской области сообщили, что ребенок скончался от полученной электротравмы.