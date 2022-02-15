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В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса
Во вторник, 15 февраля, на заседании парламента об этом заявил депутат КПРФ Казбек Тайсаев.

В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса. Об этом пишет Lenta.ru.

Россияне готовы на понижение уровня жизни после санкций, которые могут появиться после признания Донбасса. Во вторник, 15 февраля, на заседании парламента об этом заявил депутат КПРФ Казбек Тайсаев.

Тайсаев ответил на слова Антона Ткачева из партии «Новые Люди», который усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради перспективы признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил Тайсаев.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила проект постановления об обращении к президенту с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.