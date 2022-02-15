В Горроще прикрыли наркопритон

43-летний ранее судимый рязанец организовал наркопритон в своей квартире. Возбуждено уголовное дело.

В Горроще прикрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

43-летний рязанец организовал притон в своей квартире на улице Островского. В его жилище собирались компании для употребления «синтетики». Ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

Наркопритон закрыли, в квартире нашли и изъяли предметы, используемые для употребление наркотических веществ.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Рязанцу грозит до четырех лет лишения свободы.