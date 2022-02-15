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В Амурской области голый мужчина пытался убежать от полицейских через поле
В понедельник, 14 февраля, очевидцы заметили голого мужчину на трассе «Благовещенск — Тамбовка». Ролик с местным жителем распространили в соцсетях. Парень полз по заснеженной обочине дороги.

В Амурской области голый мужчина пытался убежать от полицейских через поле. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщило агентство «Порт Амур».

В понедельник, 14 февраля, очевидцы заметили голого мужчину на трассе «Благовещенск — Тамбовка». Ролик с местным жителем распространили в соцсетях. Парень полз по заснеженной обочине дороги.

Один из очевидцев позвонил в дежурную часть.

«Сотрудники ДПС ГИБДД, прибывшие на указанное в сообщении место, обнаружили молодого человека, который вел себя неадекватно. Полицейские доставили гражданина 1999 года рождения в медицинское учреждение», — сообщили агентству в УМВД.

Перед задержанием мужчина пытался убежать от полицейских через поле.