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В 2021 году Рязанская область заняла 3-е место в ЦФО по количеству индивидуальных предпринимателей
Данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе материалов ФНС.

Регион занял 3-е место в ЦФО по количеству индивидуальных предпринимателей, уступив Москве и Подмосковью. Данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе материалов ФНС.

В 2021 году количество ИП в Рязанской области выросло на 0,8%. Наибольший рост был в таких отраслях как транспорт, торговля и услуги.

Для сохранения и поддержки малого бизнеса по поручению губернатора Николая Любимова разработали гибкую систему преференций для предпринимателей. Речь идет о существенных налоговых льготах и расширении возможностей для применения патента. Также в Рязанской области разработали специальный продукт для оказания неотложных мер поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предпринимателям предоставили 197 займов на общую сумму 389,5 млн рублей по льготным ставка.

«Тема развития малого предпринимательства очень важна для региона. Она вошла в число приоритетов Стратегии развития региона до 2030 года. Поддержка этого направления обязательно будет продолжаться и усиливаться», — отметил Николай Любимов.

По его словам, действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19 продлят на 2022 года. Для этого уже разработали соответствующий законопроект.

Также для поддержки малого бизнеса активнее задействуют рязанские областной и гарантийный фонды для субъектов МСП.