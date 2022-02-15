У рязанца отобрали сельхозучасток, заросший сорняками

Рязанца лишили земли по решению суда, участок выставили на торги.

У рязанца отобрали сельхозучасток, заросший сорняками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Еще в 2018 году собственнику земли площадью 4,08 га в районе деревни Турлатово Рязанского района сделали замечание из-за того, что участок зарос сорняками и деревьями, почву никак не обрабатывали и не использовали.

До 2021 года собственнику неоднократно выдавали предписания об устранении нарушений.

В феврале 2022 года рязанца лишили земли по решению суда, участок выставили на торги.