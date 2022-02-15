Тверской суд заключил под стражу председателя ТСЖ, во дворе которого лед рухнул на ребенка

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В Твери завели уголовное дело на председателя ТСЖ, во дворе которого глыба льда рухнула на ребенка. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Председателя ТСЖ заключили под стражу.

Ранее в СМИ появилась информация, что на ребенка с крыши дома по Волоколамскому проспекту рухнула глыба льда. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.