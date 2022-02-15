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Стало известно, кто заменит Александра Маслякова на играх КВН
Масляков пропустит первые игры сезона. Ведущий сообщил, что его место займут не чужие передаче люди или известные участники КВН.

Первые игры высшей лиши КВН вместо заболевшего Александра Маслякова заменят Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Юлий Гусман и Андрей Бурковский. Об этом РИА Новости сообщил представитель Александра Маслякова-младшего.

Ранее стало известно, что Масляков пропустит первые игры сезона. Ведущий сообщил, что его место займут не чужие передаче люди или известные участники КВН.

Напомним, ведущим ближайшей игры будет Дмитрий Нагиев.