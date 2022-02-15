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Рязанские предприятия пригласили участвовать в бизнес-миссии и шоу-руме в Киргизии
Заявки на участие в проектах, которые стартуют одновременно в конце апреля этого года, от экспортно ориентированных компаний региона, развивающих каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность, ждут в Рязанском центре экспорта АНО «Агентство развития бизнеса» по телефону +7 (4912) 600-522 или на почту info@exportcenter62.ru.

Объявлен набор участников предстоящей международной бизнес-миссии и шоу-рума предприятий Рязанской области в столице Киргизии Бишкеке. Заявки на участие в проектах, которые стартуют одновременно в конце апреля этого года от экспортно ориентированных компаний региона, развивающих каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность, ждут в Рязанском центре экспорта АНО «Агентство развития бизнеса» по телефону +7 (4912) 600-522 или на почту info@exportcenter62.ru.

Шоу-рум продукции предприятий Рязанской области в Бишкеке станет уже четвертым по счету. Алматинский и ташкентский опыт двухмесячной демонстрации продукции рязанского производства зарубежному бизнесу продемонстрировал хорошие взаимовыгодные результаты. В конце февраля открывается шоу-рум в Ереване, Армения. В рамках этого проекта всегда предусматривается поиск зарубежных партнеров для всех участников шоу-рума, отраслевые интерактивы и встречи. Ориентировочные даты проведения шоу-рума в Киргизии — 18 апреля — 10 июня, участие предприятий в проекте бесплатное.

Бизнес-миссия в Бишкек запланирована на конец апреля этого года. Она будет приурочена к открытию там шоу-рума. Для участников будут организованы целевые В2 В переговоры с иностранными покупателями, заинтересованными в приобретении их продукции, предложена деловая программа встреч по вопросам установления торгового баланса с Киргизской Республикой и укрепления партнерства с представителями бизнеса.