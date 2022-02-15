Рязанцам рассказали о свободных местах в детских садах

В управлении образования и молодежной политики сообщили, что в детсадах есть места для детей разного возраста.

Рязанцам рассказали о свободных местах в детских садах. Информацию разместили на сайте мэрии во вторник, 15 февраля.

В управлении образования и молодежной политики сообщили, что в детсадах есть места для детей разного возраста.

Для детей возрасте от одного года до двух лет:

Железнодорожный район — №№ 99, 136;

Московский района — № 153 (для детей в возрасте от 1,5 до двух лет), №№ 76, 158;

Октябрьский район — № 121.

В детских садах №№ 12, 111 имеются свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от 1 до 3 лет).

Для детей в возрасте с двух до трех лет:

Железнодорожный район — №№ 12, 43, 99;

Московский район — №№ 13, 23, 28, 76, 89, 104, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 130, 147.

В детских садах Советского района свободных мест нет.

Для детей в возрасте от трех до четырех лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 71, 73, 75, 81, 84, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 3, 16, 22, 23, 31, 79, 89, 103, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 70, 112, 117, 121, 125, 138, 140, 147, 149, 150;

Советский район — №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133, школа № 29.

Для детей в возрасте от четырех до пяти лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 73, 80, 99, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 23, 28, 31, 101, 103, 104, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 146, 148, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 25, 105, 112, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район — № 133.

Для детей в возрасте от пяти до шести лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 99, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 14, 23, 28, 31, 76, 104, 126, 135, 148, 151, 153, 158;

Октябрьский район — №№ 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 152;

В детских садах Советского района свободных мест нет.

Для детей в возрасте от шести до семи лет:

Железнодорожный район — №№ 73, 75, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 123, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 3, 9, 23, 28, 31, 35, 76, 89, 104, 115, 126, 135, 137, 146, 148, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 25, 77, 78 (для детей с нарушением зрения), 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район — №№ 17, 20, 55, 91, 133.

Для направления в указанные детсады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Для получения места в детских садах №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа для детей с аутизмом), 78 (для детей с нарушением зрения), 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа для детей с аутизмом, группа для детей с задержкой психического развития), 120 (для детей с нарушением зрения), 123 (группа для детей с нарушением слуха, группа для детей с аутизмом), 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи) нужно дополнительно принести в МФЦ заключение ПМПК; в оздоровительных группах детских садов №№ 12, 111 (с года до трех лет) — справку с рекомендацией посещения данной группы.

Заседание комиссии состоится 2 марта 2022 года. Заявления принимаются с 15 по 28 февраля 2022 года.

Приказ по результатам заседания комиссии опубликуют 9 марта 2022 года.