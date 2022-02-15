Рязанцам напомнили о популярных схемах обмана в рамках акции «Скажи мошеннику НЕТ!»

Ранее полицейские напомнили рязанцам алгоритм необходимых действий, чтобы не стать жертвой мошенников и рассказали, как обезопасить свои сбережения. На этот раз правоохранители раскрыли популярные схемы мошенничества.

В Рязанской области продолжается масштабная профилактическая акция «Скажи мошеннику НЕТ!». Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее полицейские напомнили рязанцам алгоритм необходимых действий, чтобы не стать жертвой мошенников и рассказали, как обезопасить свои сбережения.

На этот раз правоохранители раскрыли популярные схемы мошенничества. Самый популярный — «Вам звонят сотрудники безопасности банка», когда злоумышленники сообщают о проблеме на счете, а затем просят перевести сбережения на «резервный счет».

Вторая популярная схема — «Ваш родственник попал в беду». Тогда мошенник звонит по телефону и представляется сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что родственник якобы стал виновником серьезного ДТП, однако проблему можно решить, если передать деньги через курьера.

Полицейские напомнили, что единственным правильным решением в обоих случаях будет прервать телефонный разговор и позвонить напрямую в банк или своему родственнику.