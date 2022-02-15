\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-2°
Чтв, 17
ЦБ USD 76.17 -0.41 16/02
ЦБ EUR 86.27 -0.58 16/02
Нал. USD 74.50 / 76.20 13:55
Нал. EUR 84.50 / 86.20 13:55
Новости
Публикации
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
Вчера 17:58
1 633
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
2 175
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
3 982
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
5 473
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам напомнили о популярных схемах обмана в рамках акции «Скажи мошеннику НЕТ!»
Ранее полицейские напомнили рязанцам алгоритм необходимых действий, чтобы не стать жертвой мошенников и рассказали, как обезопасить свои сбережения. На этот раз правоохранители раскрыли популярные схемы мошенничества.

В Рязанской области продолжается масштабная профилактическая акция «Скажи мошеннику НЕТ!». Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее полицейские напомнили рязанцам алгоритм необходимых действий, чтобы не стать жертвой мошенников и рассказали, как обезопасить свои сбережения.

На этот раз правоохранители раскрыли популярные схемы мошенничества. Самый популярный — «Вам звонят сотрудники безопасности банка», когда злоумышленники сообщают о проблеме на счете, а затем просят перевести сбережения на «резервный счет».

Вторая популярная схема — «Ваш родственник попал в беду». Тогда мошенник звонит по телефону и представляется сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что родственник якобы стал виновником серьезного ДТП, однако проблему можно решить, если передать деньги через курьера.

Полицейские напомнили, что единственным правильным решением в обоих случаях будет прервать телефонный разговор и позвонить напрямую в банк или своему родственнику.