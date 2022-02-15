Рязанца осудят за вождение автомобилем в пьяном состоянии

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рязани осудят мужчину за вождение автомобилем в пьяном состоянии. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Летом 2021 года рязанец выпил и сел в машину. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет, опрокинулась и заглохла.

Полиция, прибывшая на место, установила, что мужчина пьян. Медосвидетельствование показало 1,277 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. По части 1 статьи 264.1 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.