Россиянам рассказали, какие данные банковской карты можно назвать посторонним людям

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин отметил, что для списания денег на счет необходимы все платежные данные карты: номер, ФИО владельца, срок действия и CVV-код.

Россиянам рассказали, кому можно дать номер банковской карты. Разъяснение во вторник, 15 февраля, дал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин в беседе с агентством « Прайм ».

Юрист отметил, что для списания денег на счет необходимы все платежные данные карты: номер, ФИО владельца, срок действия и CVV-код.

«Используя вышеперечисленные реквизиты, владелец банковской карты может получать и отправлять денежные переводы, оплачивать покупки в режиме онлайн, пополнять мобильный счет и выполнять много других расчетных операций. И все эти же действия также сможет выполнить и мошенник, который обманным путем завладел платежными данными», — отметил специалист.

Но, чтобы обезопасить себя от действий мошенников, юрист порекомендовал посторонним людям называть лишь номер карты, свое имя, отчество и первую букву фамилии. Что касается паролей и кодов из банковских уведомлений — их категорически нельзя сообщать посторонним людям.