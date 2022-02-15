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Российским пенсионерам предложили уволиться, чтобы повысить размер выплат
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский пояснил, что с 2016 года в стране не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока гражданин работает.

Российским пенсионерам назвали способ повысить размер выплат. Соответствующее предложение озвучил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

Специалист предложил пенсионерам уволиться, чтобы повысить размер выплат. Он пояснил, что с 2016 года в стране не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока гражданин работает.

«Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — предложил эксперт.

В то же время специалист подчеркнул, что это практически невозможно, так как пенсионерам в России достаточно сложно устроиться на официальную работу с достойной оплатой труда.