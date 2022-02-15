РНПК провела день открытых дверей для студентов РГУ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») провела день открытых дверей для первокурсников Рязанского государственного университета имени Есенина направления «Нефтехимия».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») провела день открытых дверей для первокурсников Рязанского государственного университета имени Есенина направления «Нефтехимия».

Студентов провезли по промышленной площадке на автобусе и показали им, как выглядит изнутри крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Гидом выступил молодой рабочий — оператор технологической установки, который рассказал студентам о возможностях производства, о модернизации мощностей, о реализуемых корпоративных программах и социальной поддержке работников. Он поделился собственным опытом трудоустройства на завод, рассказал, как проходит рабочая смена, о возможностях для самореализации и ответил на вопросы студентов.

«Я сам закончил это же направление РГУ четыре года назад. Как только узнал, что на завод приезжают мои сокурсники, напросился провести экскурсию по заводу. Очень хочу донести до студентов, что работа на нефтезаводе — это серьезное дело, здесь стабильно, надежно и есть много возможностей для развития. От активности каждого зависит продвижение по карьерной лестнице и размер заработной платы — это то, чем чаще всего интересуются студенты. Я не пожалел, что пришел сюда работать», — рассказал оператор установки низкотемпературной изомеризации АО «РНПК» Артем Леонов.

День открытых дверей — один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК. Ежегодно завод посещают школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Завод также организует для студентов все виды практик: ознакомительную, производственную и преддипломную. Ежегодно на практики приходят 100 и более студентов со всей России, во время которых они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

Для подготовки кадров предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», располагающийся в школе № 43. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. РНПК сотрудничает и с другими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Такой подход дает свои результаты. В 2021 году в коллектив Рязанской НПК влились около 50 молодых кадров.

Выпускники вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области на сегодняшний день работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами.