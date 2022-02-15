Путин ответил на вопрос о войне в Европе

Об этом он сообщил во время встречи с канцлером Германии.

Во вторник, 15 февраля, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в Кремле. Об этом передает РИА Новости .

Лидеры стран обсудили вопросы по гарантиям безопасности.

Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине, назвал происходящее на Донбассе геноцидом. Он прокомментировал обращение депутатов Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент рассчитывает, что проблемы решатся из «не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений». Он надеется, что партнеры России в Европе и за океаном смогут повлиять на нынешнее правительство Украины.

Путин также ответил на вопрос о войне в Европе. Он заявил, что это сложно представить.

«Сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе? Развязанной как раз блоком НАТО против Югославии», — отметил Путин. Он добавил, что «это очень плохой пример, но он был».

Президент отметил, что Россия не хочет войны в Европе.

Путин сказал, что дальше Россия будет действовать по плану, который будет складываться из обстановки на местах. Президент добавил, что пока неизвестно, как она будет складываться.

«Это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем», — сообщил президент.

Также главы государств обсудили вопросы расширения НАТО. Путин отметил, что Россия заинтересована решить вопрос о вступлении Украины в организацию «прямо сейчас». Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.