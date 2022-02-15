Пропавших в Липецке школьников нашли живыми

Правоохранители нашли двух школьников 10 и 11 лет, которые пропали 14 февраля по пути с тренировки.

Пропавших в Липецке школьников нашли живыми. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Правоохранители нашли двух школьников 10 и 11 лет, которые пропали 14 февраля по пути с тренировки.

«Сотрудники полиции установили местонахождение пропавших без вести детей. Они провели ночь у своих родственников. С ними все хорошо», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Обстоятельства их самовольного ухода из дома выясняются.