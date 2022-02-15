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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП четырехлетней давности, которое спровоцировал тамбовчанин
Тогда на 245-м километре трассы М-6 в Скопинском районе столкнулись «ВАЗ 2115» и Lada Priora. Погиб 28-летний мужчина.

Полиция просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла под Рязанью 18 октября 2017 года. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Тогда на 245-м километре трассы М-6 в Скопинском районе столкнулись «ВАЗ 2115» и Lada Priora. «Пятнадцатая» под управлением мужчины 1997 года рождения, уроженца Тамбовской области, вылетела на встречную полосу.

Погиб пассажир «Приоры» — 28-летний мужчина. Водителя, а также тамбовчанина, его пассажирку 2001 года рождения отвезли в больницу.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, просьба позвонить по телефону (4912)44-46-08 или обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.