Под Скопином «Рено» вылетело в кювет после столкновения с «Фордом»

Авария случилась на 267 километре автодороги Р-22 «Каспий».

В Скопинском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась во вторник, 15 февраля, в 9:50 на 267 километре автодороги Р-22 «Каспий». Там 58-летний житель Волгоградской области на Renault Logan столкнулся с автомобилем Ford Focus, под управлением35-летнего жителя Московской области. После столкновения первое транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Пострадали 28 и 37-летние пассажирки «Рено». Их госпитализировали.

Проводится проверка.