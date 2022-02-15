Песков: Путин пошутил про дату «нападения» России на Украину

По его словам, иногда Путин просит узнать, не публикуется ли где-то точное время в часах, когда начнется война.

Песков рассказал, что Путин пошутил про дату «нападения» России на Украину. Об этом пишет РИА Новости .

Владимир Путин с юмором относится к сообщениям о дате «нападения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, иногда Путин просит узнать, не публикуется ли где-то точное время в часах, когда начнется война.

Песков отметил, что к подобному информационному безумию нельзя относится серьезно.

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден назвал дату «вторжения» России на Украину — 16 февраля.