Названы признаки «омикрона» у детей, требующие вызова скорой

По словам медика, если у ребенка температура от 38 до 39 градусов, которую трудно сбить и сопровождающаяся охлаждением конечностей, необходима помощь врача.

Врач, анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева рассказала об опасных признаков заболевания «омикроном» у детей, которые требуют вызова скорой. Об этом она сообщила в интервью « Комсомольской правде ».

По словам медика, если у ребенка температура от 38 до 39 градусов, которую трудно сбить и сопровождающаяся охлаждением конечностей, необходима помощь врача.

Врач сообщила, что опасно, если ребенок с температурой постоянно плачет, болезненно реагирует на любые раздражители, световые, звуковые, тактильные. Скорую срочно нужно вызывать при судорогах или потере сознания, а также «превращении ребенка в ни на что не реагирующую тряпочку».Опасность может вызвать напряженное положение в кровати с запрокинутой головой и подтянутыми к животу ногами, сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой.

Кроме того, стоит обратить на изменение кожных покровов у ребенка: бледность, сероватый цвет, синюшность, желтизну, а также сыпь. Врач посоветовала вызвать скорую, если у ребенка есть одышка, шумы в дыхании, рвота, жидкий стул больше суток, темная моча или задержка мочеиспускания на несколько часов.

Медик объяснила, что также у детей могут быть боли в животе, которые могут сопровождать как острый период заболевания, так и быть симптомом постковидного синдрома.