На востоке Москвы два пьяных дворника изнасиловали женщину

Насильники оказались жителями одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

На востоке Москвы два пьяных дворника изнасиловали женщину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в выходные на Вешняковской улице. В полицию обратился очевидец и рассказал, что слышал крики женщины и видел двух пьяных мужчин. Приехавшие на место полицейские нашли 28-летнюю москвичку, она рассказала, что ее изнасиловали.

Позже насильников задержали. Ими оказались мигранты, работавшие дворниками в районе Вешняки.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование группой лиц по предварительному сговору»).