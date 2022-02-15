На Рязанском приборном заводе шестерых рабочих удостоили почетного звания «Отличник качества»

Почетное звание «Отличник качества» присваивается в АО «ГРПЗ» каждый год в январе. К этой награде представляются передовики производства, имеющие трудовой стаж на заводе не менее десяти лет и не менее пяти лет работающие на самоконтроле.

Работников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») отметили почетным званием «Отличник качества».

Награду присвоили за высокое качество выполняемой работы чистильщику отливок 3-го разряда Ольге Веремеенко, термистам 6-го разряда Андрею Викулину, Дмитрию Левушкину и Жамшиду Шадыеву из литейного цеха, резьбошлифовщику 6-го разряда инструментального цеха Константину Лаврикову, а также сверловщику 5-го разряда производственно-технического комплекса печатных плат Валерию Лащенко.

Почетное звание «Отличник качества» присваивается в АО «ГРПЗ» каждый год в январе. К этой награде представляются передовики производства, имеющие трудовой стаж на заводе не менее десяти лет и не менее пяти лет работающие на самоконтроле.

«Отличники качества» — надежнейшее звено в производственной цепочке нашего предприятия. Это звание можно заслужить многолетним высококвалифицированным трудом, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — В эту категорию заводчан отбирают из тех, кто успешно работает с личным клеймом на самоконтроле, а значит, от, а до я знает необходимую документацию, свойства материалов и требования к монтажу комплектующих, причины возможных дефектов, их своевременное обнаружение, а также полный технологический цикл изготовления детали или сборочной единицы".

В настоящее время на самоконтроле трудятся 233 заводчанина, из них «Отличниками качества» являются 25 человек. После присвоения почетного звания им вручается удостоверение, а в трудовую книжку заносится соответствующая запись. «Отличники качества» получают разовую и ежемесячную стимулирующие надбавки к заработной плате.