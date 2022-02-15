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Мосгорсуд оставил без изменений приговор сбившей насмерть двух детей в Москве Валерии Башкировой
Ранее прокуратура Москвы обжаловала этот приговор, утверждая, что наказание должно быть более жестким и просило назначить шесть лет колонии общего режима. Защита Башкировой была готова согласиться с изначальным приговором, но из-за апелляционного представления прокуратуры была вынуждена направить жалобу.

Мосгорсуд признал законным приговор Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двух детей в районе Солнцево. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание состоялось во вторник, 15 февраля. Мосгорсуд оставил приговор Солнцевского суда Москвы без изменений.

Ранее прокуратура Москвы обжаловала этот приговор, утверждая, что наказание должно быть более жестким и просило назначить шесть лет колонии общего режима. Защита Башкировой была готова согласиться с изначальным приговором, но из-за апелляционного представления прокуратуры была вынуждена направить жалобу.

Валерии Башкировой назначили пять лет колонии-поселения, а также лишили водительских прав на 2,5 года за смертельное ДТП в районе Солнцево. Авария случилась 16 июля. Башкирова, находившаяся за рулем Mazda, сбила взрослых и троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Последние двое умерли в больнице. Младшего ребенка с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.