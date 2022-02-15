Мосгорсуд оставил без изменений приговор сбившей насмерть двух детей в Москве Валерии Башкировой

Мосгорсуд признал законным приговор Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двух детей в районе Солнцево. Об этом
Заседание состоялось во вторник, 15 февраля. Мосгорсуд оставил приговор Солнцевского суда Москвы без изменений.
Ранее прокуратура Москвы обжаловала этот приговор, утверждая, что наказание должно быть более жестким и просило назначить шесть лет колонии общего режима. Защита Башкировой была готова согласиться с изначальным приговором, но из-за апелляционного представления прокуратуры была вынуждена направить жалобу.
Валерии Башкировой назначили пять лет колонии-поселения, а также лишили водительских прав на 2,5 года за смертельное ДТП в районе Солнцево. Авария случилась 16 июля. Башкирова, находившаяся за рулем Mazda, сбила взрослых и троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Последние двое умерли в больнице. Младшего ребенка с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.