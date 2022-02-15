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Житель Кораблинского района получил 8,5 лет колонии за попытку убийства бывшей жены
В ноябре 2021 года между бывшими супругами возник конфликт из-за ревности. Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом, а потом попытался задушить. Его спугнул сосед, женщине оказали медпомощь.

Житель Кораблинского района получил 8,5 лет колонии за попытку убийства бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2021 года на улице одного из населенный пунктов Кораблинского района между бывшими супругами произошла ссора: мужчина уговаривал бывшую супругу вернуться, но она отказалась. Тогда 42-летний безработный пьяный мужчина несколько раз ударил свою бывшую 35-летнюю жену ножом в грудь и живот, а после пытался ее задушить капюшоном от куртки. Женщина активно сопротивлялась и вырвала нож у злоумышленника. Крики женщины услышал прохожий, он спугнул нападавшего и вызвал скорую помощь.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Суд назначил мужчине 8,5 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.