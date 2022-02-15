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Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде в Пекине
Уроженка Рязани Александра Трусова занимает четвертое место с результатом 74,60 баллов.

Во вторник, 15 февраля, фигуристки представили короткую программу в рамках личных соревнований на Олимпийских играх.

По итогам выступлений лидирует российская спортсменка 15-летняя Камила Валиева — она набрала 82,16 баллов. На втором месте с результатом 80,20 баллов фигуристка Анна Щербакова, на третьем — японка Каори Сакамото (79,84 балла).

Уроженка Рязани Александра Трусова занимает четвертое место с результатом 74,60 баллов.

Ранее Камила Валиева попала в допинг-скандал. Ее декабрьская проба дала положительный результат, но спортсменке разрешили продолжить выступления на Олимпиаде.