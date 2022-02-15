Информация о задержании замдекана ВШЭ оказалась ложной
В суд поступило ходатайство об аресте однофамильца Александра Ларичева — Андрея, начальника управления корпоративного бизнеса в «Интерпрогрессбанке».
Информация о задержании замдекана ВШЭ оказалась ложной. Об этом сообщил
В пресс-службе суда рассказали, что ходатайств следствия о задержании замдекана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева к ним не поступало.
Уточняется, что в Тверской районный суд поступило ходатайство о задержании Ларичева Андрея, который работает начальником управления корпоративного бизнеса в «Интерпрогрессбанке».
Ранее сообщалось, что в Москве задержали замдекана Ларичева по подозрению в крупной растрате.