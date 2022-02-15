Фигуристка Валиева сообщила, что ее допинг-проба дала положительный результат из-за лекарства дедушки

«Она аргументировала это тем, что заражение произошло из-за препарата, который принимал ее дедушка», — сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Фигуристка Камила Валиева заявила, что ее допинг-проба дала положительный результат из-за препарата, который принимал ее дедушка. Об этом она сообщила на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает Reuters .

«Она аргументировала это тем, что заражение произошло из-за препарата, который принимал ее дедушка», — сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

Ранее фигуристке разрешили продолжать выступления на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, допинг-проба 15-летней спортсменки, взятая в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат.