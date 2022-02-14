В Тамбовской области чиновника зарезали в подъезде своего дома

Заместителя начальника управления автомобильных дорог Виктора Вакульчика убили в подъезде своего дома.

В Тамбовской области чиновника зарезали в подъезде своего дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 14 февраля, заместителя начальника управления автомобильных дорог Виктора Вакульчика убили в подъезде своего дома. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мужчину.

Сообщается, что на месте работают следователи и криминалисты регионального СУ СКР.

Telegram-канал 112 пишет, что неизвестный ударил чиновника три раза ножом в сердце на лестничной клетке. Среди версий рассматривают заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Вакульчика.

Газета «Коммерсант» уточнила, что ему было 56 лет, он работал в тамбовской администрации с 2016 года. До этого он возглавлял ООО «Тамбовтранс».

Фото newtambov.ru