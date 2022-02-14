В Сочи в массовой аварии с грузовиком погиб человек
Renault столкнулся с грузовиком Shacman. От удара большегруз выехал на «встречку» и наехал на два припаркованных автомобиля.
В Сочи в массовой аварии с грузовиком погиб человек. Об этом пишет «
ДТП произошло в понедельник, 14 февраля, около 18:00 на улице Авиационной. Водитель Renault столкнулся с грузовиком Shacman. От удара большегруз выехал на «встречку» и наехал на два припаркованных автомобиля.
Очевидцы сообщили, что под грузовиком находится легковушка.
В аварии погиб один человек.
Фото telegram-канал «Типичный сочи»