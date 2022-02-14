В Саратовской области заключили под стражу женщину, изрезавшую пятилетнего сына

Ранее на нее завели уголовное дело.

В Саратовской области на два месяца заключили под стражу женщину, изрезавшую пятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Инцидент произошел в Энгельсе в субботу, 12 февраля. 29-летняя пьяная женщина находилась дома со своим ребенком. Ночью она решила убить сына. Девушка взяла нож и нанесла ему множественные колото-резаные ранения тела, в том числе в область груди, шеи и живота. Соседи услышали шум и вызвали полицейских и медиков.

Отмечается, что за жизнь пятилетнего ребенка борются врачи.

На женщину завели уголовное дело за покушение на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Под стражей она пробудет до 11 апреля.