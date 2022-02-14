В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 515 новых случаев коронавируса

Данные на 14 февраля привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 515 новых случаев коронавируса. Данные на понедельник, 14 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии в регионе зафиксировали 85 077 случаев COVID-19. За сутки в рязанские больницы госпитализировали 42 человека. За день выздоровели 326 человек с коронавирусом, всего от ковида вылечились 62 726. За сутки умерли семь жителей Рязанской области. Всего — 2 949.

В России за сутки выявили 180 456 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 14 313 965.

За сутки выздоровели 97 185 человек, всего с начала пандемии вылечились 11 333 044 человек.

За сутки скончались 683 человека, всего — 340 931.